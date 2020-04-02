4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف ”قوات برخان“ الفرنسية بالساحل الأفريقي‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية اليوم الخميس إنها سجلت أربع إصابات بفيروس كورونا بكوفيد-19 في صفوف قوات عملية برخان العاملة في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريديريك باربري: ”سجلت عملية برخان أول أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد“، وهذه أول إصابات يكشف عنها في صفوف قوات فرنسية تنفذ مهمات خارجية.

وأضاف: ”يعالج أحد المرضى في المكان، فيما أعيد ثلاثة آخرون إلى فرنسا علاوة على ضابط آخر ظهرت عليه أعراض لكن لم يتم فحصه“.

وتابع الكولونيل باربي أنه ”تم تحديد جميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين ووضعوا في الحجر“، مشيرا إلى أن الإصابات ”لا تؤثر على العمليات التي ستتواصل بزخم ثابت“.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أول حالة وفاة في صفوفها، إذ توفي موظف مدني في جهاز البنى التحتية العسكرية في 30 آذار/مارس عن عمر يناهز 62 عاما.