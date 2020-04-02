 ليبيا تمدد حظر التجول وإغلاق المنافذ لمواجهة كورونا – إرم نيوز‬‎

ليبيا تمدد حظر التجول وإغلاق المنافذ لمواجهة كورونا

ليبيا تمدد حظر التجول وإغلاق المنافذ لمواجهة كورونا

المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز

مددت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، أيام حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة البرلمان الليبي وحكومته، وأيضا الجيش الليبي، وبنفس ساعات الحظر الحالية.

ووفق قرار لوزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، فإن حظر التجول سيستمر إلى يوم الأربعاء القادم، الموافق 8 نيسان/ أبريل الحالي، من الساعة الـ3 عصرا وحتى الـ7 صباحا.

كما نص القرار على عدم استعمال وسائل النقل الجماعية ”الحافلات“ في التنقل، بالإضافة إلى منع الانتقال بين المناطق والقرى والمدن خلال هذه الفترة، مؤكدا استمرار عملية حظر دخول الأشخاص إلى البلاد عبر جميع المنافذ .

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