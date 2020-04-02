ليبيا تمدد حظر التجول وإغلاق المنافذ لمواجهة كورونا

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مددت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، أيام حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة البرلمان الليبي وحكومته، وأيضا الجيش الليبي، وبنفس ساعات الحظر الحالية. ووفق قرار لوزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، فإن حظر التجول سيستمر إلى يوم الأربعاء القادم، الموافق 8 نيسان/ أبريل الحالي، من الساعة الـ3 عصرا وحتى الـ7…