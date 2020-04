تايلاندي ينشر كورونا عمدا قبل دقائق من وفاته (فيديو)‎

View this post on Instagram

تايلند.. مصاب بفيروس #كورونا يبصق في وجه أحد الأشخاص أثناء وقوفه في طابور لشراء تذاكر القطار في العاصمة #بانكوك، ليتم العثور على المريض متوفيا في عربة للسكك الحديدية بعد الحادثة بدقائق. . . إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #كورونا #كوفيد19 #covid19 #coronairus #trend #news #video #خليك_بالبيت #stay_home