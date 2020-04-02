ضغط أمريكي على ترامب لدعم قطاع الصحة الفلسطيني في مواجهة كورونا 

طالبت عريضة وقّع عليها آلاف الأمريكيين عبر الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، بالضغط على الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترمب، لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وقبل أيام، أطلق ناشطون داعمون للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، حملة لجمع 10 آلاف توقيع على هذه العريضة.

وتطالب العريضة إدارة دونالد ترامب بالإفراج عن مساعدات طبية أقرّها وخصصها سابقًا الكونغرس الأمريكي للسنة المالية 2020 بقيمة 75 مليون دولار، وإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بوقف المساعدات للفلسطينيين، بما في ذلك وكالة ”الأونروا“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن قائمين على الحملة بقولهم: ”بعد التوقيع على العريضة، سيتم الانتقال للمرحلة الثانية، التي بدأت فعلًا عبر أعضاء كونغرس مؤيدين للحق الفلسطيني، للوصول إلى موقف تشريعي“.

وأشارت إلى أن ”هناك اتصالات فعلية مع المرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، لقيادة هذا الجهد داخل الكونغرس”.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالوا في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن ”عرض الرئيس ترامب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا بينها إيران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني“.

ودعا الأعضاء بومبيو لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية.

والخميس الماضي، شكت الحكومة الفلسطينية من نقص الأجهزة الصحية ومعدات فحص العينات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن ”النظام الصحي الفلسطيني يعاني من نقص فادح بأجهزة التنفس الاصطناعي قبل وصول الفيروس، فضلاً عن المعدات اللازمة لفحص عينات المشتبه بإصابتهم بالفيروس ووسائل الوقاية منه“.

كما ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، بتوفير أجهزة تنفس اصطناعي، وأسرّة عناية مركّزة، لمواجهة خطر توّسع انتشار فيروس كورونا بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة التي تديرها حركة حماس، أشرف القدرة: إن ”وزارة الصحة بحاجة لتوفير 100 جهاز تنفس اصطناعي، و140 سرير عناية مركّزة، لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا في حال تفشيه في قطاع غزة“.

وأكّد القدرة خلال مؤتمر الإيجاز اليومي بمدينة غزة، أن ”المتوفر حاليًا لدى وزارته 63 جهاز تنفس اصطناعي، و78 سرير عناية مركّزة فقط“.

وحتى ظهر الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 155 حالة في فلسطين، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية، غالبيتها لعمال يعملون داخل إسرائيل، و12 حالة في قطاع غزة.