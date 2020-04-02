21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين 

أعلنت فلسطين، اليوم الخميس، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد مصابي الفيروس إلى 155 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة كمال الشخرة: ”تم تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية، غالبيتها لعمال داخل أراضي 1948، ومخالطين لهم“.

وأوضح الشخرة، خلال مؤتمر صحفي، أن المصابين الجدد يشملون: 9 من محافظة القدس المحتلة، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

وذكر أن ”حالة المصابين مستقرة، باستثناء حالتين دخلتا قسم العلاج في بيت لحم، ومستشفى هوغو تشافيز“.

ولفت إلى أن ”نحو 60 ألف عامل فلسطيني سيعودون من إسرائيل، داعيا إياهم للالتزام بالحجر الصحي، وعدم العودة مجددا إلى عملهم“.

والأربعاء الماضي، سجلت فلسطين أول حالة وفاة بكورونا، لسيدة (60 عامًا)، من قرية ”بدو“ قضاء القدس المحتلة.