وسط انتشار كورونا.. أي الحيوانات الأليفة تنشر العدوى في منزلك؟

في خضم انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، وبينما يهدد الفيروس جميع أسر العالم تقريبا، نقلق جميعا من عوامل الخطر، بما في ذلك الحيوانات الأليفة في منازلنا.

ونحاول دائما اتخاذ تدابير الوقاية من الفيروس لحماية أنفسنا وأسرنا، لكن مع انتشار الإشاعات والتكهنات حول عوامل الخطر، نجد أنه من الضروري أن نأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

ولأن الحيوانات الأليفة التي تعيش معنا في المنزل، غالبا ما تصبح بمثابة أحد أفراد الأسرة، فإنه من المهم أن نعلم أي الحيوانات يمكن أن تنشر العدوى وأي منها منيعة؟

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف الباحثون الصينيون أن القطط والقوارض يمكن أن تصاب بفيروس كورونا وتنشره إلى الحيوانات الأخرى، بينما تصعب إصابة الكلاب بالمرض.

ووجد الباحثون أن بعض الحيوانات مثل الدجاج والبط منيعة من الفيروس، ولا يمكن أن تصاب بالمرض أو تنقله.

وتأتي هذه النتائج بعد تسجيل 4 حالات معزولة من إصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا المستجد، ومنها كلبان في هونغ كونغ وقط في بلجيكا، كما تم الكشف عن إصابة قطة ثانية هذا الصباح بعد أن أصيب صاحبها بالمرض، إلا أنها لم تظهر عليها أي أعراض.

وفي الحالات الأربع، يعتقد أن الحيوانات الأليفة التقطت الفيروس من البشر. وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة المنزلية قادرة على نشر المرض إلى البشر.

وقال الدكتور ”جيانتشونغ شي“ الذي أجرى الدراسة: ”القطط والكلاب على اتصال وثيق بالبشر، وبالتالي من المهم فهم قابليتها للإصابة بالفيروس للسيطرة على الوباء“.

وشرح أنه لدراسة قابلية العدوى، أصاب الباحثون 5 قطط أليفة، تبلغ من العمر حوالي 8 أشهر، بالفيروس التاجي، وبعد 6 أيام، أثبت تشريح اثنين من القطط، وجود جزيئات الفيروس المعدية في كل من الممرات الأنفية، واللوزتين، والحنك الرخو والشعب الهوائية للحيوانين، كما ثبت أن الحيوانات تنقل العدوى إلى القطط الأخرى التي تصبح معدية بدورها.

ووجد الباحثون أن الكلاب أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي أو نشر العدوى، في حين كان حيوان النمس أكثر عرضة للعدوى، بينما لم يعثر على أي جزيئات معدية في الدجاج والبط والخنازير، ما يشير إلى أنها من المحتمل ألا تلعب دورا مهما في نشر الفيروس.