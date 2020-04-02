أمريكا تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا

توفي 884 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة ”جونز هوبكنز“ مساء الأربعاء.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن ”كوفيد-19″، إن ”العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ لغاية اليوم 4475 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفا و372 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الـ24 الماضية إصابة 25 ألفا و200 شخص إضافي بالفيروس“.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن ”كوفيد-19“ وهو 969 وفاة سجلت في 27 آذار/ مارس.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يبحث خطة لوقف الرحلات إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لاحتواء وباء من المتوقع أن يحصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: ”نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ تلك الخطوة فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة“.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى وقف حركة الطيران في مطارات في نيويورك ونيو أورليانز وديترويت المتضررة بشدة من فيروس كورونا.

وقال ترامب عن وقف الرحلات الجوية الداخلية التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب: ”ننظر إلى الأمر برمته“.

وكان ترامب والأطباء الذين يقدمون المشورة له، قالوا إن من المرجح وفاة ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب كورونا في الأسابيع القادمة حتى لو التزم الأمريكيون بشدة بتوجيهات تطالبهم بالبقاء في المنازل طوال شهر أبريل/ نيسان.