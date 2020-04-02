ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المغرب إلى 39

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 39 وفاة و654 إصابة.

كما أفادت الوزارة، عبر البوابة الرسمية الخاصة بالفيروس، بارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 2691، فيما تماثلت 3 حالات جديدة للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين إلى 29 من أصل 654 إصابة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 928 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 46 ألفًا، وتعافى أكثر من 193 ألفًا.

وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرضت حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس.