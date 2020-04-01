أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل تتجاوز 6 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 6 آلاف حالة، بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 25.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: ”ارتفع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 6,092 بينهم 95 بحالة حرجة“.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 25، بعد الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 66 عامًا في مستشفى ولفسون.

وأشارت الوزارة، إلى أن سيدة تبلغ من العمر (66 عاما) توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة في مستشفى شيبا، كما أعلنت وفاة امرأة تبلغ من العمر 98 عاما كانت تعيش بإحدى دور العجزة، في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، مشيرة إلى أن هذه السيدة هي الأكبر سنا من الذين توفوا جراء فيروس كورونا، وكانت تعاني أيضا من أمراض مزمنة.