روسيا ترصد 18 مليار دولار لمعالجة أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، متعهدًا بإجراءات إضافية لتجاوز الأزمة التي وضعت الاقتصاد على شفا الركود.

وتعزز روسيا الخطوات المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط – أحد أهم صادراتها – إلى أدنى مستوياته في 18 عامًا وتراجع سريع في قيمة الروبل.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي:“إجمالًا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة.“

وأبلغ الاجتماع الذي جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات ”الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد“.

وقال ميشوستين إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية، وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، في قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف دعم التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقول السلطات إن فيروس كورونا أودى بحياة 24 شخصًا في روسيا حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الإصابات 2777.

وتتجاوز الاحتياطيات الروسية 550 مليار دولار، مما يتيح مجالًا لزيادة الإنفاق العام، في حين صادق المشرعون هذا الأسبوع على السماح للحكومة بزيادة الاقتراض فوق المقرر في الميزانية.