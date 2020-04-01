الإمارات.. وفاتان و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ“كورونا المستجد“ المعروف بـ“كوفيد-19″.

وأوضحت، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنها تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاما، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78، وكلا الحالتين تعانيان أمراضًا مزمنة وفشلا في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية، وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.