شركة سجائر عالمية تعمل على لقاح فيروس كورونا باستخدام أوراق التبغ‎

قالت بريتش أمريكان توباكو، مصنعة سجائر دانهيل ولاكي سترايك، اليوم الأربعاء، إن وحدة التكنولوجيا الحيوية لديها تعمل على لقاح محتمل لفيروس كورونا كوفيد-19، باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.

وقالت الشركة: إن وحدة كنتاكي للمعالجة الحيوية التي تعكف على ابتكار اللقاح قد تنتج بين مليون وثلاثة ملايين جرعة أسبوعيا بدءا من يونيو حزيران، بدعم من هيئات حكومية وشركات التصنيع المتخصصة.

وقالت الشركة إن كنتاكي للمعالجة الحيوية، وهي قسم من وحدة رينولدز أمريكان التابعة للشركة في الولايات المتحدة، ستبتكر اللقاح دون استهداف الربح.

يستخدم اللقاح، الذي يخضع حاليا للاختبارات ما قبل السريرية، جزءا مستنسخا من التسلسل الجيني لكوفيد-19 لتخليق مستضد (Antigen) يجري إدخاله بعد ذلك في نباتات التبغ للتكاثر.

وقالت الشركة إنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الخطوات المقبلة، وتتواصل أيضا مع السلطات الصحية في بريطانيا لإخضاع لقاحها للدراسات السريرية في أقرب وقت ممكن.