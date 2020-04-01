ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 277 والإصابات 15679

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا ارتفع 63 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 277 حالة، وهي أعلى زيادة حتى الآن في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 2148 إلى 15679.

وقال قوجة للصحفيين في أنقرة إنه تم إجراء فحوص لعدد 14396 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد من خضعوا للفحص في تركيا منذ بدء تفشي المرض إلى 106799.

وأشار إلى أن تركيا ستفحص ما بين 20 و25 ألف شخص يوميًا خلال، الأسبوع المقبل، ثم سيزيد عدد عمليات الفحص إلى 30 ألفًا بعد ذلك بقليل.

وبين أن تفشي الفيروس وصل إلى كل الأقاليم التركية، وعددها 81، مشيرًا إلى أن 60 % من الحالات كانت في إسطنبول وتليها في عدد الحالات إزمير وأنقرة.