توجيهات حكومية للقطاع الخاص بالعمل عن بعد لاحتواء كورونا في قطر

أبلغ مجلس الوزراء القطري شركات القطاع الخاص، الأربعاء، بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد للمساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن ”التوجيه الجديد يبدأ من الخميس ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الشؤون الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز، وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية“.

وأفادت الوكالة بأنه ”سيتقلص يوم العمل إلى ست ساعات، من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات والمطاعم“، مبينة أنه ”تقرر تعليق خدمات التنظيف المنزلي وخفض عدد العاملين الذين يجري نقلهم بالحافلات إلى النصف“.