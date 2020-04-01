إيران.. ضبط ملايين المعدات الطبية بعد احتكارها لبيعها بأسعار مرتفعة

كشف مسؤول أمني في إيران، الأربعاء، عن ضبط ملايين المعدات الطبية المخزنة بغرض احتكارها وبيعها بأسعار مضاعفة وسط إقبال المواطنين على شراء هذه المعدات في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال رئيس الأمن الاقتصادي بقوات الأمن الإيرانية، محمد رضا مقيمي، إنه تم ضبط نحو 28 مليونا من المعدات الطبية خلال 24 ساعة الأخيرة، شملت كمامات وقفازات طبية وسوائل تعقيم.

وأوضح مقيمي أنه ”تم تحويل المعدات التي تم ضبطها إلى هيئات وزارة الصحة والجامعات الطبية ومستشفياتها“، مؤكدا ”القبض على 50 شخصا من المحتكرين وتحويلهم إلى الجهات القضائية“.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية، قد كشفت في وقت سابق عن نقص حاد في المعدات الطبية علاوة على ارتفاع ملحوظ في أسعارها، في حين تشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أقاليم البلاد، حيث تجاوزت الإصابات 47 ألف إصابة وأكثر من 3 آلاف وفاة، في ظل تقارير لوسائل إعلام معارضة تتحدث عن إخفاء سلطات النظام الأعداد الحقيقية.