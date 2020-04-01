 تسجيل 6 وفيات و 157 أصابة جديدة بكورونا في السعودية – إرم نيوز‬‎

تسجيل 6 وفيات و 157 أصابة جديدة بكورونا في السعودية

تسجيل 6 وفيات و 157 أصابة جديدة بكورونا في السعودية

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا زادت بعد تسجيل إًابة 157 إصابة جديدة في المملكة، منها 156 حالة بسبب المخالطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا، إنه تم تسجيل تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 264 حالة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية سجلت 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة.

من جهته، ناشد المتحدث باسم الأمن العام السعودي الجميع بعدم التجول، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية، مضيفاً: “ 37 ألف بريد الكتروني، وتمت الموافقة على 300 طلب منها لظروفهم الطارئة والاستثنائية“.

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