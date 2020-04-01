تسجيل 6 وفيات و 157 أصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا زادت بعد تسجيل إًابة 157 إصابة جديدة في المملكة، منها 156 حالة بسبب المخالطة.

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متحدث الصحة: تسجيل 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة ، منها 156 حالة بسبب المخالطة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 1, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا، إنه تم تسجيل تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 264 حالة.

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متحدث الصحة: تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 264 حالة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 1, 2020

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية سجلت 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة.

#عاجل

متحدث الصحة: تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 1, 2020

من جهته، ناشد المتحدث باسم الأمن العام السعودي الجميع بعدم التجول، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية، مضيفاً: “ 37 ألف بريد الكتروني، وتمت الموافقة على 300 طلب منها لظروفهم الطارئة والاستثنائية“.