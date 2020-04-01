”تايم“: الإمارات تسبق ألمانيا بمعدل فحوصات ”كورونا‎“

قالت مجلة تايم الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة سبقت ألمانيا بمعدل الفحوصات الطبية للمصابين بفيروس كورونا، وإنها من الدول الثلاث الأولى بعدد الفحوصات ما أسهم في خفض عدد الوفيات بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الإمارات وكوريا الجنوبية وأستراليا، تحتل المراتب الثلاث الأولى في عدد الفحوصات الطبية للإصابات بفيروس كورونا نسبة لعدد السكان.

وأوضحت المجلة نقلا عن خبراء صحة، أن ألمانيا سجلت أدنى معدل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا رغم أنها الخامسة في العالم بعدد الإصابات بنسبة وفيات بلغت نحو 0.9% فقط من إجمالي المصابين، مقابل حوالي 11% في إيطاليا و1.8% في الولايات المتحدة.

ونقلت عن مدير معهد الأمراض في جامعة أولم بألمانيا الدكتور ديتريش روثنباشر قوله إن ”السبب الرئيس لتدني معدل الوفيات في ألمانيا، هو أن عمليات الفحص الطبي كانت واسعة ما أتاح لها اكتشاف الكثير من الحالات بما فيها الإصابات المتوسطة.“

وأشار إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الرابعة في العالم بمعدل الفحوصات الطبية بعد الإمارات وكوريا الجنوبية وأستراليا، بنسبة بلغت نحو 2023 فحصا لكل مليون شخص لافتا إلى أن نسبة الوفيات في كوريا الجنوبية بلغ نحو 1.6%.

ووفقا لمعهد روبرت كوش الألماني، فإن المختبرات الألمانية تملك القدرة حاليا على إجراء فحوصات بمعدل 160 ألف فحص أسبوعيا.