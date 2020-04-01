بعد وفاته بكورونا.. إصابة زوجة وابنة طبيب مصري بالفيروس (صور)

يعتبر الطبيب المصري أحمد عبده اللواح أول طبيب يتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك عن عمر ناهز 57 عاما، قبل أن يلحق الوباء بابنته ثم زوجته.

وأكدت أمل محمد عرفة، زوجة طبيب العزل الراحل في تصريحات صحيفة، أن نتيجة التحاليل الخاصة بها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت النتيجة إيجابية.

وأضافت زوجة اللواح، أنه تم نقلها فى الحادية عشرة مساء أمس إلى مستشفى الحجر الصحى في محافظة الإسماعيلية، وهى الآن متواجدة فى نفس الغرفة التي تتواجد فيها ابنتها التي أصيبت ايضا بالفيروس.

يذكر أن ابنتهما إسراء البالغة 24 عاما، تم إيداعها مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى لتلقي العلاج، بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وكان طارق اللواح، شقيق الطبيب أحمد اللواح، قال خلال مداخلة تلفزيونية إن ابنة أخيه تعرضت لأزمة صحية وضيق في التنفس، ويقوم فريق طبى حاليا بتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لها.

وعن الحالة الصحية لنجل الطبيب الراحل، قالت أمل محمد عرفة إن ”محمد“ يعانى حساسية على الصدر، وفى انتظار نتيجة التحليل الليلة للتأكد من الإصابة بكورونا من عدمها.

وكانت وزارة الصحة نعت الطبيب أحمد عبده اللواح، في بيان رسمي. وأعلنت ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا إلى 710 حالات، وحالات الوفيات إلى 46 حالة.