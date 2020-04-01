باحثون يبتكرون تطبيقا يرصد ”كورونا“ من صوت المريض

وسط الجهود المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والبحث عن طرق تساعد في رصده بسرعة ودقة، نجح باحثون في ابتكار تطبيق يمكنه رصد الفيروس من صوت المريض.

وابتكر باحثون من جامعة ”كارنيغي ميلون“ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تطبيقًا دقيقًا يرصد فيروس كورونا بمجرد تحليل صوت المريض أو المشتبه في إصابته بالفيروس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي التطبيق مدعوما بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت ورصد الفيروس، ويعتمد على فحص أنماط التنفس ومعايير أخرى، حيث يؤثر كورونا المستجد بقدر كبير على الرئتين.

أوضح الباحث بنجامين سترينر، أن ”التطبيق يتطلب أن يسعل الشخص عدة مرات وإصدار أصوات معينة، بالإضافة إلى تلاوة الأبجدية قبل الكشف عن نتيجة الفحص“.

كما أوضح ”بنجامين“، أن التطبيق يعتمد على تقييم من 1 إلى 10 عند تحليل صوت الشخص، وكلما كان التقييم أعلى، زاد احتمال إصابة الشخص بالفيروس.

وأطلق الباحثون على التطبيق اسم ”كوفيد فويس ديتيكتور“، وأوضحوا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويتم تدريبه على رصد الفيروس والتمييز بينه وبين أمراض تنفسية أخرى.

وأشاروا إلى أن الابتكار يعد بنجاح باهر، فرصده الفيروس من خلال الصوت، يشير إلى إمكانيته في كشف الإصابة بالفيروس قبل ظهور الأعراض.

ويأتي الابتكار في الوقت الذي نشهد فيه نقصا في إمكانيات رصد الفيروس مبكرًا وسط تفشي الفيروس بشراسة وارتفاع عدد الإصابات، فضلًا عن حالات الوفاة، فحتى أمس الثلاثاء، كان هناك أكثر من 786 ألف حالة إصابة وتعدت الوفيات 37 ألف حالة حول العالم.