5 نصائح لنظام غذائي صحي خلال فترة انتشار ”كورونا“

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تغيير حياة الأسر بجميع أنحاء العالم، وجاءت نتائجه لتؤثر على إمدادات الأطعمة.

وفي الوقت الذي تلجأ فيه الأسر للأطعمة الجاهزة كوسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة لإطعام الأسرة، فهناك بدائل مريحة وبأسعار معقولة وتمثل نظاما غذائيا متنوعا وصحيا.

ووفقا لموقع منظمة اليونيسف العالمية يمكن اتباع هذه النصائح للأطفال وللأسرة:

الامتناع عن الأطعمة المصنعة

يجب الحد من الأطعمة المعالجة والمصنعة، وأيضا الوجبات الجاهزة ومحاولة أيضا تجنب المشروبات السكرية وشرب الكثير من الماء.

وتعتبر إضافة الفواكه أو الخضروات مثل الليمون أو شرائح الخيار إلى الماء طريقة صحية لإضافة نكهة إضافية.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة

يعتبر شراء الخضروات الطازجة وسط انتشار الفيروس أمرا صعبا، بسبب الحجر الذاتي الذي يمنع التواجد خارج المنزل، ولكن إن أمكن، من المهم التأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضروات ضمن النظام الغذائي.

وفي حال كان ذلك غير متاح، فيمكن تجميد الفواكه والخضروات وستحتفظ بمعظم العناصر الغذائية والنكهة.

الأطعمة المجففة أو المعلبة

من المعروف أن المنتجات الطازجة تعد دائما الأفضل، ولكن عندما لا تكون متوفرة، فيمكن الاعتماد على المواد المعلبة؛ كالفاصوليا والحمص وغيرها والتي قد تستمر لشهور وسنوات ويمكن إدخالها في الوجبات بطرق عديدة.

كما أن الأسماك المعلبة كالسردين والماكريل والسلمون غنية بالبروتينات والأوميجا 3 الدهنية ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، يمكن استخدامها في السندويشات أو السلطات أو مطبوخة.

كما أن السلع المجففة كالبقوليات والحبوب مثل العدس والبازلاء والأرز أو الكينوا خيارات مفيدة ولذيذة ويمكن استخدامها بطرق عديدة.

الابتعاد عن الحلويات والموالح

بالنسبة للأطفال، فهم يحتاجون إلى وجبات خفيفة خلال النهار، وبدلا من تقديم الحلويات أو الوجبات المالحة، يمكن الاعتماد على الخيارات الصحية مثل المكسرات والجبن والزبادي والفواكه العادية أو المجففة والبيض المسلوق، إذ إن هذه الأطعمة صحية أكثر.

اجعل الطهي جزءا ممتعا

في محاولة للتغلب على عادة الاعتماد على الوجبات الجاهزة والشراء من المطاعم، يعد الطهي وتناول الطعام طريقة رائعة لإنشاء روتين صحي وتقوية الروابط العائلية، وحاولي اشراك أطفالك في إعداد الطعام.

كما يجب الالتزام بأوقات ثابتة لتناول الوجبات، فهو يعمل تقليل القلق لدى الأطفال في هذه المواقف الصعبة.

وهناك مجموعة من النصائح العامة التي ينبغي اتباعها، إذ يجب مسح العبوات بمطهر قبل فتحها أو تخزينها ثم غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، كما يجب غسل الفواكه والخضروات جيدًا تحت الماء الجاري، واستخدام ألواح التقطيع المنفصلة لتحضير اللحوم والأسماك النيئة، وطهي الطعام على درجة الحرارة الموصى بها.