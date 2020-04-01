إيران تعلن وفاة 138 وإصابة 2987 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم الأربعاء، وفاة 138 وإصابة 2987 جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات 24 الماضية، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ”كيانوش جهانبور“.

وقال جهانبور في إفادته الصحفية اليومية عن ضحايا كورونا، ”إن البلاد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة 138 وإصابة 2987 جراء تفشي فيروس كورونا“، مضيفًا أن ”إجمالي عدد الوفيات بلغ 3036 والإصابات 47593“.

وتابع جهانبور ”يوجد نحو 3871 شخصًا يرقدون في مستشفيات البلاد في حالة حرجة، بعد الإصابة بفيروس كورونا“.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة على حركة المرور ومنع الخروج من المدن والمحافظات الإيرانية، لم تنجح تلك الإجراءات في خفض معدلات الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا.

وحذر مسؤولون في لجنة مكافحة فيروس كورونا، من أنْ تشهد البلاد موجة جديدة من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات نتيجة عدم التزام الإيرانيين بتوصيات اللجنة بالبقاء في منازلهم.

وزعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء (الحكومة)، أن الإحصائيات تُظهر تراجعًا وانخفاضًا لفيروس كورونا في جميع أنحاء إيران، مضيفًا أن ”الأوضاع الصعبة سوف تستمر حتى 8 من أبريل الجاري“.