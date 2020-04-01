بسبب كورونا.. السلطات البريطانية تغير لون إحدى البحيرات للأسود

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قامت السلطات البريطانية بتغيير لون مياه بحيرة من الأزرق الفيروزي إلى الأسود، حتى يعزف عنها الزوار ويلتزموا بالحظر الصحي الذي أعلن عنه بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي. حيث تحظى بحيرة ”بلو لاغون“ الجميلة في منطقة ”بيك ديستريكت“ الجبلية وسط انجلترا ، بإقبال كبير من طرف الزوار الذين يقصدونها من أجل النزهة، ولالتقاط الصور التي ينشرونها…