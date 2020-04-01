بسبب كورونا.. السلطات البريطانية تغير لون إحدى البحيرات للأسود

قامت السلطات البريطانية بتغيير لون مياه بحيرة من الأزرق الفيروزي إلى الأسود، حتى يعزف عنها الزوار ويلتزموا بالحظر الصحي الذي أعلن عنه بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي.
حيث تحظى بحيرة ”بلو لاغون“ الجميلة في منطقة ”بيك ديستريكت“ الجبلية وسط انجلترا ، بإقبال كبير من طرف الزوار الذين يقصدونها من أجل النزهة، ولالتقاط الصور التي ينشرونها بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
Yesterday we received reports that people were congregating at the ‘Blue Lagoon’ in Harpur Hill, Buxton. No doubt this…
تم النشر بواسطة Buxton Police SNT في الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٢٠
وبررت الشرطة المحلية الأمر بتدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها :“الموقع خطير وهذا النوع من التجمعات يخالف التعليمات الحالية للحكومة البريطانية“.
وتوضح التدوينة :“لقد زرنا الموقع هذا الصباح ووضعنا الصباغة في الماء ليصبح أقل جاذبية“.
وسبق أن استعملت السلطات البريطانية الطريقة نفسها ، لإبعاد الزوار عن السباحة في مياه البحيرة لأنها رغم جمالها سامة.
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية يوم الثلاثاء عن ارتفاع في عدد الوفيات في انجلترا بسبب ”كوفيد19″، حيث سجلت 367 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حدود 1284.