دراسة: مدمنو العمل هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من المركز الوطني للسرطان بمدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، أن المدمنين على العمل والأشخاص الذين يعملون أكثر من 53 ساعة في الأسبوع، وهو ينطبق على العاملين بدوام كامل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، هم أكثر عرضةً مرتين للإصابة بقصور الغدة الدرقية ”الغدة الدرقية غير النشطة“.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الثلاثاء، أن الباحثين استخدموا في دراستهم، بيانات 2160 عاملاً بدوام كامل، والذين شاركوا في المسح الوطني الكوري الجنوبي لفحص الصحة والتغذية خلال الفترة 2013 إلى 2015م.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة مجتمع الغدد الصماء البريطانية the Endocrine Society، حيث كان من المقرر مناقشتها هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء ”إندو“ بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ولكن تم إلغاء الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن قصور الغدة الدرقية كان شائعاً أكثر مرتين لدى الأشخاص الذين يعملون لأكثر من 53 ساعة في الأسبوع، مقارنة مع أولئك الذين يعملون من 36 إلى 42 ساعة في الأسبوع، وذلك بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو جنسهم، لافتين إلى أن هذا الاضطراب يؤثر بالنساء أكثر من الرجال.

وقال الباحثون: ”يُعد قصور الغدة الدرقية مرتبط بعدة مخاوف صحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكر، حيث أن الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية تعد مهمة في التحكم بوظائف القلب وعضلات الجهاز الهضمي ونمو الدماغ وبناء العظام“.

ولفت الباحثون إلى عدم تأكدهم في الدراسة حول إذا كانت ساعات العمل الطويلة يمكن أن تؤدي إلى خمول في الغدة الدرقية، حيث يحتاج ذلك لمزيد من البحوث لمعرفة العلاقة بينهما.

وشرح البروفيسور يونغ كي لي قائد الفريق البحثي، أن العمل الزائد هو مشكلة سائدة تهدد صحة وسلامة العمال في جميع أنحاء العالم“، مضيفاً: ”بحسب معرفتنا، هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر أن ساعات العمل الطويلة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية“.

وبيّن البروفيسور لي، إذا تم تأسيس علاقة سببية بينهما، يمكن أن تكون الأساس للتوصية بتخفيض ساعات العمل لتحسين وظيفة الغدة الدرقية بين الأفراد الذين يعانون من الإجهاد بسبب قصور الغدة الدرقية، بالإضافة لدمج فحص نشاط الغدة الدرقية في برامج الفحص الصحي للعمال باستخدام اختبارات بسيطة في المختبرات.

وأضاف: “ بما أن كوريا الجنوبية أصدرت قانونًا في عام 2018م، يُقلل من الحد الأقصى لعدد ساعات العمل من 68 إلى 52 أسبوعيًا، فيُمكن أن يكون انخفاض مشاكل الغدة الدرقية مؤشراً هاماً في الدراسات المستقبلية.

واختتم لي: ”إذا تسببت ساعات العمل الطويلة حقًا في قصور الغدة الدرقية ، فإن انتشار قصور الغدة الدرقية في كوريا الجنوبية، قد ينخفض بشكل كبير مع انخفاض ساعات العمل“.