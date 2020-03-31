ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 20 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 20، بعد تسجيل حالة لرجل مسن في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات من كورونا في إسرائيل إلى 20، بعدما أفاد المركز الطبي وولفسون عن وفاة إسرائيلي (90 عامًا).

وبحسب أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4831 مصابا، بينهم 83 في حالة خطيرة، و95 حالتهم متوسطة، بينما 4473 حالتهم طفيفة.

وذكرت قناة ”i24 نيوز“ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلن عن 4 وفيات في إسرائيل، فيما يتواصل تسجيل الإصابات جراء التقاط العدوى بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى 75، كما أن هناك 2612 مجندا يخضعون للعزل، فيما قررت وزارة الصحة إدخال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي للحجر الصحي، بعد مخالطته لقادة وضباط مصابين بالفيروس.