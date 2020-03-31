الإمارات تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار ”كورونا“

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، وقف العمل بكافة التصاريح والبرامج والتطبيقات الممنوحة للمركبات، بما في ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية ”تجول“ على المستويين الاتحادي والمحلي في البلد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ ، إن ”القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم وتحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة“.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين كافة في الإمارات للبقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل ضمن فئات القطاعات الحيوية المستثناة.

والقطاعات المستثناة تشمل ”الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والقطاع المالي والمصرفي والإعلام الحكومي والخدمات“، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.