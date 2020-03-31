إصابة عاملين بالقطاع الطبي في أفغانستان بكورونا وسط خروج جماعي من إيران

وضعت السلطات في أفغانستان 16 عاملًا في القطاع الطبي، منهم 6 أطباء، قيد الحجر الصحي، بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران، في انتشار فيروس كورونا في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد، وفق قول مسؤولين، اليوم الثلاثاء.

وسجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران، الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط.

وقال خالد عهدي، من الإدارة الصحية في هرات:“6 أطباء و 9 من العاملين بالرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي“. مضيفًا:“لدينا عدد قليل من الأطباء ولا نتحمل فقدهم“.

ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعدادًا قياسية من الأفغان للعودة من هناك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن الأفغان يعودون من إيران بمتوسط يومي أكثر من 9 آلاف.