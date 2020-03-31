حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا تصل إلى 3393

وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 حالة، اليوم الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين.

وفي نيويورك وحدها، قال حاكم الولاية آندرو كومو اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية: ”الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا… ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل“.

وبالحصيلة الجديدة، تصبح الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم، بعد إيطاليا وإسبانيا، وذلك وفقا لحصيلة أعدتها رويترز.

وحث مسؤولو الصحة الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم، والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس.