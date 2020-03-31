الإمارات تعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاما.

وقالت الوزارة: إن الإصابات الجديدة ”تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، أمريكا وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا وأربعة أشخاص من الإمارات ”وواحدا وثلاثين“ شخصا من الهند و جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة، ”تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6“.