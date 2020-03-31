كيف تنظم مستويات السكر في الدم خلال أزمة كورونا؟

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أن مضاعفات المرض قد تزداد بمجرد الإصابة، إذ يساهم وجود مرض السكري غير المنضبط في تفاقم الأعراض التي يسببها الفيروس التاجي، وفقا لما ذكرته Medicaldaily.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومخصص لمرض السكري يزيد من فرص عدم الإصابة بالمرض، كما أن هناك عدة طرق يمكن القيام بها لتنظيم مستويات السكر في الدم وسط أزمة فيروس كورونا، وهي:

تخزين الأدوية الخاصة

بالنسبة لمرضى السكري، يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم جزءا أساسيا من العلاج، ففي بعض الأحيان، يعاني المرضى من فرط سكر الدم أو انخفاضه، لذلك يحتاج الأشخاص إلى الاستعداد لهذه الحالات.

ولذا يجب على مرضى السكري التأكد من أن لديهم مصادر كافية للأنسولين، مثل أقلام الأنسولين، بالإضافة إلى أقراص الغلوكوز عن طريق سؤال الطبيب.

الحفاظ على الجانب الصحي

لكي يتمكن المرضى من الحفاظ على أنفسهم من السكري والسيطرة عليه، فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد تجنب السكريات، إذ لا بد من أسلوب حياة صحي ومستدام، وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري عيش نمط حياة غير مستقرة خلال أيام الإغلاق بسبب الفيروس، إلا أنه يجب تحديد 30 دقيقة على الأقل إلى ساعة من التمرين كل يوم.

وهذا إلى جانب اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وبالطبع المنخفضة في مستويات الغلوكوز.

الحفاظ على الرطوبة

يساعد الماء الكليتين على التخلص من الفضلات الزائدة، وهذا ينطبق أيضا على مستويات السكر، إذ يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الغلوكوز إلى الجفاف، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى تفاعلات غير مرغوب فيها.

استشر الطبيب

في حين أن جائحة كورونا يمكن أن تسبب القلق، من المهم الاتصال بالطبيب لاستشارته حول هذا الموضوع، كما يمكن طلب النصيحة بشأن البدائل والخطوات الصغيرة التي يمكن اتخاذها لبدء السيطرة على مرض السكري.