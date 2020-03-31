حظر تجول ليلي في محافظة حضرموت اليمنية لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات في حضرموت، الثلاثاء، حظر تجول ليلي في أكبر المحافظات الواقعة شرقي اليمن، اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال محافظ حضرموت، فرج البحسني، في تعميم: ”نعلن عن حظر التجول للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة، اعتبارا من الخميس، وذلك ابتداء من الساعة الـ4 عصرا إلى الـ4 فجرا“.

وأضاف: ”سنعلن لاحقا ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة“.

وكلف المحافظ قيادة الجيش والأمن في المحافظة، بوضع خطة لاتخاذ إجراءات رادعة من أجل تنفيذ القرار.

واستثنى القرار من الحظر كلا من الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ (المعنية بمكافحة كورونا)؛ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

وأفاد التعميم بأن الهدف من كل ذلك هو الوقاية من وصول ”كورونا“ إلى البلاد، و“الشعور بالمسؤولية في حماية الوطن والمواطن عن طريق اتخاذ إجراءات احترازية“.

ولم يعلن اليمن، سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى اليوم، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية؛ بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 39 ألفا، بينما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.