الصين.. 1541 مصابا بكورونا دون أعراض تحت الملاحظة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم الثلاثاء، إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا دون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم أمس الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.

وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل يوم الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات دون أعراض اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو فيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.

وأعلنت الصين في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيس أمس الاثنين ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.