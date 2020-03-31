إيران.. تحذيرات من زيادة تفشي كورونا في مدينة ”سردشت“

حذر مسؤول إيراني محلي، يوم الثلاثاء، من استفحال تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ”سردشت“، الواقعة شمال غربي إيران؛ في ظل ما تواجهه هذه المدينة من نقص حاد من مواد وأدوات التعقيم.

وقال صالح عزيز بور أقدم، رئيس ما يعرف بجمعية ”الدفاع عن حقوق مصابي الهجمات الكيميائية“ في مدينة سردشت: ”لا زلنا نواجه أزمة نقص مواد التعقيم وبخاخات التنفس، حيث يواجه أهالي المدينة من المصابين بفيروس كورونا مشكلات عديدة في هذا الصدد“.

وأشار بور أقدم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، إلى أن ”المواطنين يلجأون إلى استعمال البلاستيك المجمد عوضا عن الكمامات والقفازات الطبية التي تواجه نقصا حادا في المدينة“.

وكشف أن ”بلدية سردشت لا تمتلك آلات أو أدوات لتعقيم شوارع المدينة“، محذرا من أزمة استمرار نقص مواد التعقيم على تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المسؤول الإيراني أن ”سردشت مدينة حدودية، حيث إن أغلب سكانها عاطلون عن العمل، وإذا استمر الوضع في المدينة على هذا المنوال ستتردى أوضاع المواطنين بشكل أكبر لا محالة“، وفق ما نقلت وكالة ”إيلنا“.

وفي إطار التحذيرات من استفحال فيروس كورونا في المدن الواقعة شمال غربي إيران، أكد مساعد جامعة العلوم الطبية في مدينة تبريز غربي إيران، روزبه رجايي، أن كورونا يتفشى بشكل غير مسبوق في مدن محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة غربي إيران، إذ يهدد الوباء أغلب سكان هذه المدن، في ظل تزايد الإصابات بشكل متسارع نسبة لعدد السكان.

وكشف روزبه رجايي في تصريحات، الإثنين، أن ”مدينتي سراب وشبستر هما أخطر المدن التي تسجل أكثر أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية“، لافتا إلى أن ”مدن تبريز مراغة ومرند تأتي بعد مدن سراب وشبستر في خطورة أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ وذلك نسبة لعدد سكان هذه المدن مقارنة بعدد المصابين“، وفق ما نقلت وكالة ”إيلنا“ المحلية.

يأتي ذلك في ظل تسجيل إيران أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت إيران حتى اليوم الثلاثاء 2898 وفاة، و 44 ألفا و606 إصابات بالفيروس، وفق بيانات وزارة الصحة.