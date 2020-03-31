إصابة مولود جديد بفيروس كورونا في إيران

أعلنت إيران عن إصابة مولود جديد بفيروس كورونا، في مدينة مشهد.

ونقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية عن عضو الهيئة التدريسية بجامعة العلوم الصحية في مشهد، أحمد فرهات، قوله: ”أظهرت نتائج فحص أجريت على مولود جديد، إصابته بالفيروس بعد الاشتباه في إصابة والدته“.

وأشار فرهات إلى أن المولود الجديد يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى الإمام رضا، مضيفا أن ”المولود عانى صعوبات تنفسية في أول 24 ساعة بعد ولادته، وحاليا يستطيع التنفس دون الحاجة لوحدة دعم“.

وفي الـ 19 من فبراير/ شباط الماضي، ظهر الفيروس في إيران أول مرة بمدينة قم، لينتشر بعدها في عموم البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران الى 2898.‎