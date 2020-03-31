المغرب تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب 18 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليرتفع عددها إلى 574، منها 33 وفاة، وفقًا لما نشرته البوابة الإلكترونية للفيروس بالبلاد.

وأوضح بيان وزارة الصحة المغربية، أن من بين إجمالي إصابات كورونا، كان هناك 15 شخصًا تعافوا من المرض، وفق الإحصاء ذاته.

وفي 3 آذار مارس الجاري، أعلنت الوزارة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا، قدم إلى مدينة الدار البيضاء (جنوب العاصمة).

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 790 ألفًا حول العالم، توفى منهم نحو 38 ألفًا، بينما تعافى حوالي 166 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحلّ ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.