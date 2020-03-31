ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى 12

سجل لبنان يوم الثلاثاء، وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12 حالة.

وقالت إدارة مستشفى المعونات (خاصة) بمدينة جبيل، شمال العاصمة بيروت، في بيان، إن المتوفى في العقد السادس من عمره، وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد، حتى صباح الثلاثاء، 447 حالة، منها 12 وفاة، و35 حالة شفاء.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 790 ألفا، توفي منهم نحو 38 ألفا، فيما تعافى حوالي 166 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات فيروس كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.