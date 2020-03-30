بالفيديو.. نقل مصابين بكورونا من إحدى العمارات السكنية في الكويت

نقلت الفرق الصحية المختصة في الكويت عدداً من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) من داخل عمارة في منطقة المهبولة عقب يومين من عزل العمارة وفرض الحجر الصحي على جميع الساكنين فيها بعد أن ثبت بوقت سابق إصابة أحد السكان بالفيروس.

وفرضت وزارة الصحة بالاستعانة بالأجهزة الأمنية الحجر الصحي المنزلي على جميع القاطنين في العمارة التي تضم مئات العمال منذ يومين بعد اكتشاف إصابة مقيم فيها بفيروس ”كورونا“ الجديد دون معرفة الطريقة التي التقط بها الفيروس أي تحت خانة ”التقصي الوبائي“.

وأوضحت الفرق الصحية التي تعاملت مع سكان العمارة ”أنه تم اكتشاف عدة حالات مصابة بالفيروس إضافة إلى الاشتباه بإصابة آخرين مازالوا موجودين في العمارة بانتظار استكمال الفحص“.

وذكر أحد الأعضاء بالفرق الصحية في مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، ”أن هناك ثلاث حالات مصابة سيتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى“.

وأشار إلى ”أن الوضع في داخل العمارة سيء جداً حيث يقطن في كل شقة من 12 إلى 14 شخصا، سيتم فحصهم تدريجياً خشية من وجود إصابات بينهم“.

وسبق أن أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إلى تمركز عدد من الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس نتيجة المخالطة في بعض مناطق الكويت مثل المهبولة والشويخ الصناعية وبعض المناطق التجارية في العاصمة.