الجزائر تُسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين؛ عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و73 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 584 بينهم 35 قضوا بالوباء ”الفتاك“.

وقال جمال فورار المتحدث باسم اللجنة الحكومية لرصد ومتابعة الفيروس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، ”تم تسجيل عدة إصابات في 14 ولاية“.

وأشار إلى أن (كوفيد – 19) تمدد ليصل إلى 30 ولاية، وسط تعافي 37 مصابا ومغادرتهم المستشفيات.

يأتي ذلك في وقت تزايد الهلع وسط الجزائريين إثر اتساع نطاق الإصابات وتوصية اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، بشأن تعميم الحجر الصحي التام وتمديده إلى 19 من شهر نيسان/أبريل المقبل.

”الطبيب دي.زاد“

وفي ذات السياق، أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، خدمة جديدة للاستشارة الطبية عبر الفيديو، تحمل اسم (الطبيب دي.زاد).

وتسمح الخدمة الجديدة للمواطن الجزائري باستشارة الطبيب ”مجانا“ من خلال اتصال فيديو عبر الإنترنت، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى أنّ الخدمة تسمح لمواطنيها ”بالاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد ومجانا ومن دون صعوبات التنقل“، مضيفة أن الاستشارات يقدمها أطباء متطوعون في مختلف التخصصات، مع احترام المعايير الدولية“.