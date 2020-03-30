تركيا تكشف وفاة 37 حالة جديدة بكورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زاد 37 حالة، اليوم الإثنين، لتصل إلى 168 حالة. وأضاف الوزير التركي أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات إلى 10827 حالة. وتماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.