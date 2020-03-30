جورجيا وقبرص تفرضان حظر تجول ليلا لوقف انتشار كورونا

فرضت كل من جورجيا وقبرص، حظر تجول ”ليلا“، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها حكومتا البلدين، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف طبيا بـ“كوفيد – 19“.

جورجيا

وقال جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا اليوم الإثنين، إن بلاده ستفرض حظر تجول ليليا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم حظر حركة وسائل النقل العام بين المدن والبلدات الأصغر، بما في ذلك شبكة المترو، وستحظر التجمعات، ولن يسمح بتجمع أكثر من 3 أشخاص، إلا في محلات البقالة والصيدليات فقط، ولكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويتعين على كل المواطنين حمل بطاقات الهوية لدى خروجهم من منازلهم، ولن يسمح لمن فوق سن الـ70 بمغادرة منزله إلا للذهاب لأقرب متجر بقالة أو صيدلية، ولكن يمكن للسكان استخدام سيارات الأجرة والسيارات الخاصة في التنقل.

وأعلنت جورجيا، 100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الإثنين، وشفاء 18 مريضا دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكانت جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، قد أعلنت بالفعل حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارا من الـ21 شهر مارس/آذار الجاري.

قبرص

فرضت قبرص حظر تجول اليوم الإثنين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ما يوسع نطاق إجراءات العزل العام التي تم إقرارها قبل أسبوعين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة إنه ابتداء من يوم غد الثلاثاء، يحظر على الأشخاص الذين لديهم بعض الاستثناءات مغادرة منازلهم بعد الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الـ6 من صباح اليوم التالي.

وتزيد التدابير، وهي الأكثر صرامة في أوقات السلم، من القيود المفروضة على مغادرة المنازل إلا بتصريح.

وقالت السلطات إن القيود الجديدة ستعني أيضا أن الأشخاص الذين يغادرون منازلهم في مهمة معلنة يمكنهم القيام بذلك مرة واحدة فقط في اليوم، بينما ستتضاعف الغرامات على من ينتهكون الأمر إلى 300 يورو (330.99 دولار).

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيا في الـ14 من شهر مارس/آذار الجاري،، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية اعتبارا من الـ21 من الشهر نفسه.

لكن ارتفاع عدد المصابين مطلع هذا الأسبوع أثار قلق السلطات، مثلما فعلت الطوابير الطويلة التي وقفت أمام أجهزة الصراف الآلي في بعض المناطق صباح اليوم الإثنين.

وسجلت قبرص 35 حالة إصابة جديدة يوم أمس الأحد، وهو ما يزيد على ضعف عدد المصابين المعلن يوم السبت، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 214 حالة، وجرى تسجيل 6 حالات وفاة.