منظمة الصحة العالمية: إيطاليا ستشهد استقرارا لوضع كورونا قريبا‎

أفاد مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، بأن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة المعمول بها في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن تؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء فيروس كورونا، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.

وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: ”نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة“.

وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان: ”يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار.. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض للإصابة قبل أسبوعين“.