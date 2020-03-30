ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284 بعد وفاة 159 مصابا

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أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.