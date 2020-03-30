 ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284 بعد وفاة 159 مصابا – إرم نيوز‬‎

ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284 بعد وفاة 159 مصابا

ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284 بعد وفاة 159 مصابا

المصدر: رويترز

أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

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