تسجيل وفاتين و41 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين و41 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 3 حالات شفاء.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن السلطات ”سجلت 41 إصابة جديدة تعود لجنسيات مختلفة، وحالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، لشخصين من أصحاب الأمراض المزمنة“.

ونقلت الوكالة قول فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات: إن الإصابات الجديدة ”تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الصين، وسوريا، والفلبين، وأستراليا، والإمارات، والسودان، وبولندا، وماليزيا، وشخصين من كل من البرازيل، وبنغلاديش، وإيرلندا، ومصر، وبريطانيا وثلاثة أشخاص من إيطاليا و20 شخصا من الهند“.

وأشارت المتحدثة، إلى ”شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى“.

وحتى الآن سجلت دولة الإمارات 611 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، شفيت منها 61 حالة، وتوفيت 5 حالات، فيما لاتزال البقية تخضع للعلاج.