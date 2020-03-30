لبنان يسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة البنانية، اليوم الإثنين، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.
وسجل لبنان حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11 وفاة، بحسب بيان الوزارة الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.