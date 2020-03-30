لبنان يسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة البنانية، اليوم الإثنين، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس. وسجل لبنان حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11…