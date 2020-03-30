الأمن الكويتي يطارد مواطنا خالف حظر التجول قرب أحد مراكز الحجر الصحي (فيديو)‎‎

شهدت الساحة المحيطة بفندق شاطئ الكوت في الكويت، والذي تم استخدامه كمركز حجر صحي، مطاردة أمنية لأحد الأشخاص، عقب رصده بالقرب من الفندق في ساعات حظر التجول، الذي تم فرضه في كافة أنحاء البلاد، منذ 22 من الشهر الجاري.

ووثق أحد الأشخاص لحظة مطاردة الدوريات الأمنية للشخص المخالف بالقرب من الفندق، حيث تمكن في البداية من الفرار جريًا والابتعاد عدة أمتار عن الفندق، قبل أن تتمكن الدوريات من ملاحقته بالسيارات ويتم ضبطه.

وأوضحت وزارة الداخلية عقب تداول المقطع أن ”هذا الشخص تم رصده بالقرب من الفندق أثناء ساعات حظر التجول وعند محاولة ضبطه فرّ هاربًا قبل أن تتمكن الدوريات الموجودة بالقرب من الفندق من ملاحقته وضبطه“.

وذكرت الوزارة في بيانها ”أنه بعد التحقيق معه أدلى بمعلومات غير صحيحة عن أسباب تواجده في مكان الواقعة، وقد تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

توضيحًا لمقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام شخص بمخالفة قرار حظر التجول، حيث تم رصده بالقرب من فندق شاطئ الكوت -إحدى المحاجر الصحية- وعند محاوله ضبطه فرّ هاربًا وتمت ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية وضبطه. pic.twitter.com/N6HHpdmSrn — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020

وفرضت الكويت حظرًا جزئيًا، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الرسمية المتخذة للسيطرة على الأوضاع الصحية في البلاد، وتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 266 شخصًا في البلاد حتى الآن.