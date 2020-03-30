الجزائر.. لجنة رسمية تطالب بفرض الحجر التام في البلاد ‎لمواجهة كورونا

كشف عضو في اللجنة الجزائرية للرصد والمتابعة، يوم الإثنين، عن توصية رفعت للحكومة؛ بغرض فرض الحجر الصحي التام على كافة محافظات الجزائر، التي تشهد حجرا صحيا جزئيا، ينقضي السبت القادم.

وفي تصريحات بثها تلفزيون الشروق، شدد الدكتور محمد بقاط بركاني، على أنه ”لا يمكن بلوغ مرحلة الذروة دون الالتزام بالحجر المنزلي؛ لذا ندعو إلى حجر صحي كلي يستمر 15 يوما إضافية“.

وبناء على ما تقدم، يرجح أن تشهد الجزائر إجراءات الحجر في 19 من نيسان/ أبريل الداخل؛ بعدما جرى تسجيل 511 إصابة، بينهم 31 متوفى.

وأبدى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد؛ يوم الإثنين، ثقته بنجاح ما وصفه بـ“الجيش الصحي“ في هزيمة فيروس كورونا.

وأشاد جراد، بأداء الطواقم الطبية، في ولاية البليدة، أكبر بؤر الوباء القاتل في البلاد.

وتابع: ”جيشنا الصحي سينجح في تجاوز كوفيد 19″، مؤكدا أن ”الجزائر تمر بأزمة صحية وليس أزمة غذائية، والدولة ستوفر جميع الوسائل“.