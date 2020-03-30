عادات يومية خاطئة تهدد حياتك.. تعرف عليها (صور)

هناك بعض العادات التي نقوم بها بشكل يومي دون الاكتراث لمدى صحتها أو أضرارها على أجسامنا، فهي تعتبر بالنسبة لنا أمرًا اعتياديًا مفروغًا منه.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، بعض العادات اليومية المدمرة لصحتنا، والبعض منها يهدد حياتنا ومنها:

الإفراط في استخدام كريمات الشمس

على الرغم من تأكيد خبراء في الأمراض الجلدية وصحة البشرة، على ضرورة وضع كريمات واقية للشمس من أجل حماية الجلد من خطر الأشعة فوق البنفسجية التي تشكل خطرًا كبيرًا على الجلد، تصل لخطورة الإصابة بالسرطان، إلا أنهم يحذرون من الإفراط في وضع هذه الكريمات بكميات كبيرة قبل الخروج، لأنه يؤدي لنقص فيتامين (د) في الجلد ويعرضه أكثر لخطر الإصابة بالسرطان.

وأكدت لويز بونسونبي، عالمة الأوبئة في المركز الوطني في كانبيرا بأستراليا، أن الإفراط في استخدام هذه الكريمات يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، مثل التصلب المتعدد والسرطان.

عدم تناول الدهون

من المعروف أن تناول الدهون قد يؤدي لزيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب، لكن ليس معنى هذا التوقف تمامًا عن تناول الدهون، لأنها تساعد على توازن الفيتامينات داخل الجسم، لذلك من المفضل تناول من 44 إلى 78 غرامًا من الدهوم يوميًا.

الإفراط في تناول الخضروات

من المعروف أن للخضروات فوائد صحية عديدة بالإضافة لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيها، فيكفي تناول الخضروات الطازجة غير المطبوخة من 3 إلى 4 مرات يوميًا، لتجنب حدوث تلف أو دمار للجسم.

تقشير التفاح

من الأفضل تناول التفاح دون نزع القشرة عنه لاحتوائه على مادة الكيرسيتين، وهي مضادة للأكسده التي تساعد في وقاية الجسم من الأمراض القلبية الوعائية.

ضبط المنبه بصوت مرتفع

يلجأ بعض الأشخاص لرفع درجة الصوت الخاصة بالمنبه الصباحي، من أجل الاستيقاظ من النوم على مواعيدهم دون تأخير، ولكن هذا الأمر قد يؤدي لارتفاع مستوى ضغط الدم، ونبضات القلب ومستوى الكوليسترول، وعلى المدى الطويل يصاب الأشخاص بمرض الضغط المزمن.

الاستخدام المفرط للبخور

عند إشعال أعواد البخور واستنشاق رائحتها، فإنها تعمل على تهدئة واسترخاء الجهاز العصبي المركزي، ولكن الاستخدام اليومي والمفرط لأعواد البخور يرفع خطورة الإصابة بمرض سرطان الرئة والمخ والدم، بسبب احتوائه على مواد كيميائية من شأنها تغيير الحمض النووي في الجسم. ولذلك، احرص على إشعال البخور دون إفراط والحصول على الهواء النقي بعدها مباشرة.

لف الشعر بمنشفة

من العادات الخاطئة التي نرتكبها بشكل مستمر، لف الشعر المبلل بمنشفة عقب الاستحمام، وهذا الأمر يؤدي لتقصف أطراف الشعر وتساقطه، وفي بعض الأحيان فقده بشكل كامل، لذلك يجب بعد الاستحمام تنشيف الشعر بشكل لطيف باستخدام المنشفة، ثم تركه للهواء الطلق حتى ينشف.