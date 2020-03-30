تقرير: عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز عدد القتلى الأمريكيين بحرب أفغانستان

تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد، عدد القتلى الأمريكيين بالحرب في أفغانستان، والتي تعتبر أطول نزاع خارجي في التاريخ الأمريكي.

ووفقا لمجلة ”نيوزويك“، فإن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 2479، مساء الأحد، في حين بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش والمدنيين الأمريكيين في أفغانستان 2445، منذ تدخل واشنطن في الحرب عام 2001.

من جانبها، أفادت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية، الإثنين، نقلا عن إحصائية لجامعة واشنطن، بأنه من المتوقع وفاة ما بين 38 ألفا و162 ألف أمريكي؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا، في الأشهر الأربعة المقبلة، في حين قال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في واشنطن، الدكتور أنثوني فوسي، إن عدد الضحايا قد يصل إلى 200 ألف خلال الشهور المقبلة.

وفي أسوأ سيناريو لتداعيات الوباء، توقع تقرير لمركز مكافحة الأمراض، الأسبوع الماضي، أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة ما يقارب من 1.7 مليون أمريكي، وفقا للصحيفة.