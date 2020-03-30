بعد مخالطة الأب المصاب بـ“كورونا“ .. عائلة سعودية في العناية المركزة

أصيب أفراد عائلة سعودية جميعهم بفيروس ”كورونا“ الجديد، وتم نقلهم للمستشفى، ومنه للعناية المركزة في منطقة مكة المكرمة، حيث يمضون يومهم الـ12 في العناية، وذلك بعد عزلهم صحيًا.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن العدوى انتقلت إلى العائلة من الأب، والذي نقلها إلى زوجته وابنته (وهي معلمة)، وابنه (وهو طالب جامعي).

وأكد الأب، ويدعى عبدالله القرني للصحيفة، أنه حالته في تحسن، مبينًا أن حالة عائلته لا تزال غير مستقرة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 1299 مصابًا، وذلك بعد تسجيل 96 حالة جديدة أمس الأحد.