تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في قرية فلسطينية

أكد مسؤول فلسطيني اليوم الإثنين، أن سبع حالات جديدة سجلت في قرية قطنة شمال غربي القدس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 115 إصابة.

وقال غسان نمر، المتحدث بإسم وزارة الداخلية في الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في رام الله ”من بين الحالات المصابة 64 ذكرا و51 أنثى من فئات عمرية مختلفة“، مضيفا أن السلطات الصحية في الأراضي الفلسطينية أجرت ”منذ بداية الأزمة إلى اليوم حوالي 6500 فحص لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا“.

وقال مسؤولون فلسطينيون أن هناك نقصا في شرائح فحص فيروس كورونا إضافة إلى النقص في أجهزة التنفس.

وينتظر الفلسطينيون أن تصلهم خلال الأيام القادمة مساعدات طبية من الصين.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الاحد ”خلال أيام سوف يصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا سيصلنا أعداد من أجهزة التنفس“.

وأضاف ”لا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج هذين البندين“، موضحا أن السلطات الصحية الفلسطينية ”قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه“.

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا شملت إضافة الى إعلان حالة الطوارئ تعطيل الدراسة وكذلك الحد من الحركة بين المحافظات الفلسطينية.