رئيس الوزراء الروسي يطلب من حكام المناطق بحث فرض قيود على التنقلات

قالت وكالة الإعلام الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طلب من حكام المناطق يوم الاثنين بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار فيروس كورونا.

وكانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقا جزئيا أمس الأحد وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من اليوم، وذلك في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسميا في العاصمة حاجز ألف إصابة.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، في بيان، إن ”خروج المواطنين من منازلهم سيصبح ممكنا فقط بعد الحصول على تصريح خاص وللضرورة القصوى“.

وأضاف أنه ”سيسمح للسكان بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل إذا كان ذلك ضروريا، وفي حالات الطوارئ الصحية وللتمون أو الذهاب إلى الصيدلية“.